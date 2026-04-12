„Ponti Pento - Die Abenteuer eines Pinguins“ von Axel Scheffler und Julia Donaldson

In einer mondhellen Nacht schleicht sich Ponti Pento, der kleine Eselspinguin, aus dem Zoo.

Mutig macht er sich auf die gefährliche Reise an den Südpol, um sein wahres Zuhause zu finden. Aber die Welt ist groß und er landet zunächst am Nordpol. Wie und mit welcher Hilfe er am Ende doch noch sein Ziel erreicht und seine Artgenossen am Südpol trifft, das erfahrt ihr in der Bücherei Berkheim.

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.