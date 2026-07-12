„Primebeats Rockabilly“

Rock'n'Roll und Rockabilly sind die Leidenschaft der Primebeats. Die Stuttgarter Band liebt den Sound der 1950er-Jahre, verpasst aber auch neuen Songs diesen kultigen Klang.

So finden sich Klassiker von Elvis und Carl Perkins ebenso im Programm wie auch Titel von The Clash und Soft Sell.

Alles im typischen Primebeats-Stil mit einer ausdrucksstarken Leadstimme, virtuoser Twang-Gitarre, tragendem Piano und einer druckvollen Rhythmusgruppe mit Bass und Drums.

Die Primebeats bieten ein Programm, das sowohl klassische Swing- und Rock'n'Roll-Tänzer als auch hartgesottene Rockabillies mit den Füßen wippen oder die Tanzfläche stürmen lässt.