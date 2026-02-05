„Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten

Club Bastion Max-Eyth-Sraße 57/2, 73230 Kirchheim unter Teck

Eine interaktive Improtheater Show rund um die Quantenphysik.

Die Idee: Wissenschaft trifft auf Improvisationstheater: spielerisch, humorvoll und direkt mit dem Publikum.

Ein Wissenschaftler gibt kleine Facts über Quantenphysik und das Ensemble improvisiert dazu live auf Zuruf des Publikums. So entsteht ein Abend, der Wissenschaft ganz ohne erhobenen Zeigefinger erlebbar macht: unterhaltsam, überraschend und auf Augenhöhe.

Info

Club Bastion
Club Bastion Max-Eyth-Sraße 57/2, 73230 Kirchheim unter Teck
Theater & Bühne
Google Kalender - „Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten - 2026-05-02 20:30:00 Google Yahoo Kalender - „Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten - 2026-05-02 20:30:00 Yahoo Outlook Kalender - „Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten - 2026-05-02 20:30:00 Outlook iCalendar - „Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten - 2026-05-02 20:30:00 ical

Tags