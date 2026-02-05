„Quantum trifft Impro“ – das größte Quantenpartikel aller Zeiten

Eine interaktive Improtheater Show rund um die Quantenphysik.

Die Idee: Wissenschaft trifft auf Improvisationstheater: spielerisch, humorvoll und direkt mit dem Publikum.

Ein Wissenschaftler gibt kleine Facts über Quantenphysik und das Ensemble improvisiert dazu live auf Zuruf des Publikums. So entsteht ein Abend, der Wissenschaft ganz ohne erhobenen Zeigefinger erlebbar macht: unterhaltsam, überraschend und auf Augenhöhe.