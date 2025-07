„Radio Ton School ́s out Pool Party“ im Freibad Neckarhalde

Zum Start der Sommerferien veranstalten die Stadtwerke Heilbronn und Radio Ton ein besonderes Highlight für alle Schülerinnen und Schüler: Die „Radio Ton School ́s out Pool Party“ findet am Sonntag, den 03. August in der Neckarhalde statt.

Endlich hat das Lernen ein Ende – und Schülerinnen und Schüler jeden Alters dürfen sich auf den coolsten und actionreichsten Badetag des Sommers freuen! Von 13:00 bis 18:00 Uhr verwandelt sich das Freibad in eine bunte Party-Oase mit jeder Menge Wasserspaß, Beats und Sommerstimmung.

Für das ultimative Ferienfeeling sorgen die Animateure von H2O Fun Events, die mit ihren XXL-Wasserspielgeräten, mitreißender Party-Musik und vielen lustigen Spielen für jede Menge Action im und am Wasser sorgen – egal ob Schwimmer oder Nichtschwimmer, hier ist für alle was dabei!

Eine besondere Überraschung hat Radio Ton sich noch für seine Hörer und Hörerinnen einfallen lassen: Die ersten 200 Gäste, die an der Freibad-Kasse das Stichwort „Radio Ton“ nennen, bekommen freien Eintritt zur Pool Party!* Schnell sein lohnt sich also!

Es gelten die regulären Eintrittspreise – kein Event-Zuschlag! Tickets gibt’s online im SWHN-Shop oder ganz klassisch an der Tageskasse. Saisonkarten sind natürlich ebenfalls gültig.

Bitte beachten: Für die Dauer der Veranstaltung (13.00 bis 18.00 Uhr) kann es zu teilwei- sen oder vollständigen Sperrungen einzelner Becken kommen.

Radio Ton School ́s out Party im Freibad Neckarhalde

 Sonntag, 03. August 2025

 Freibad geöffnet von 8.00 bis 20.00 Uhr, Veranstaltung von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Alle Informationen und Tickets im SWHN Online-Shop unter: www.heilbronner-baeder.de