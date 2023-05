Charity-Konzert mit Esi & Friends

Herzliche Einladung zu einer Charitiy-Gala von „Esi and Friends“, zu denen Michael Eb und Band, mit Ricky Jenkner (Gitarre), Benjamin Fezer (Bass), Christian Zeeh (Schlagzeug) zählen.

Der Eintritt ist frei. Spenden für bedürftige Kinder und Senioren in Güglingen sind in jeder Höhe willkommen.

„Zum Siebzigsten schenken, wenn man selbst vom Leben beschenkt wurde“, ist das Motto von Joachim Esenwein.

Los geht’s. „Esi“ rockt den Hof mit bekannten Pop- und Rocksongs. Überraschungen sind auf der Bühne nicht ausgeschlossen. Michael Eb übernimmt den zweiten Teil des Charity-Konzerts. „Mach Dein Ding“, das ist genau auch seins. „Sunrise Avenue“ Produzent Jukka Backlund steht an der Seite von Michael Eb, so auch erneut bei der Produktion der aktuellen Single "Beste Zeit.“ Michaels Songs sind eingängig und emotional. Er stand schon mit Max Giesinger, The BossHoss oder Sambora (Bon Jovi) auf der Bühne.

Es erwartet Sie außerdem ein kulinarisches Angebot der ansässigen Gastronomen.