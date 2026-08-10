„Raus aus den Schmerzen“

Rückenschmerz ist die Volkskrankheit Nummer 1. Etwa acht Millionen Menschen in Deutschland leiden an Rückenbeschwerden.

Häufig ist der Schmerz ein ständiger Begleiter, durch den ein aktives Leben kaum möglich ist. Nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das berufliche und private Umfeld leiden. Behandlungsmethoden aus der Konservativen Orthopädie und Speziellen Schmerztherapie sind jetzt Thema einer Informationsveranstaltung der Bad Rappenauer Vulpius Klinik.

Wie kommt es überhaupt zu Rückenbeschwerden? Welche konservativen, d. h. nicht-operativen, Therapieoptionen gibt es?

In der Informationsveranstaltung wird Dr. med. Volker Seipel, Chefarzt der Konservativen Orthopädie & Speziellen Schmerztherapie der Vulpius Klinik Bad Rappenau mögliche Ursachen für Rückenbeschwerden erklären und Wege aus dem Schmerz aufzeigen. Darüber hinaus werden bewährte und innovative konservative Behandlungsmöglichkeiten bzw. multimodale stationäre Therapiekonzepte vorgestellt.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um vorherige Anmeldung zu dieser kostenfreien Informationsveranstaltung am Donnerstag, 8. Oktober 2026 um 18.00 Uhr im Großen Saal des Kurhauses gebeten:

E-Mail: ruecken-info@vulpiusklinik.de oder Tel. 07264/60-14