„Romantische Harfenklänge"

Heiner Costabél, Klavier und Moderation

Emilie Jaulmes, Harfe

mit Werken von Vivaldi, Debussy, Smetana und Gershwin

Ob Sie nach einem schönen Klassik-Konzert oder nach romantischen Klängen suchen, finden Sie es in diesem Konzert. Auf dem Programm stehen u.a. ein Harfenkonzert von Vivaldi, einem Duo für Harfe und Klavier von Boieldieu, der „Moldau“ von Smetana, Tänze von Debussy und Gershwins „Summertime“. Die französische Harfenistin Emilie Jaulmes, die in Paris, Rotterdam und den USA studierte, ist Preisträgerin zahlreicher namhafter Wettbewerbe und seit 2006 Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmonikern. Sie spielt mit einer atemberaubenden Virtuosität und wird vom Publikum umjubelt. Sie müssen nichts über die Komponisten wissen, um den Abend genießen zu können. Costabél ist ein begnadeter Erzähler und virtuoser Pianist. Mit seinem profunden Wissen des gesellschaftlichen, politischen und historischen Umfelds der Komponisten unterhält und fesselt er sein Publikum. Er vermittelt dadurch ein sehr intensives und lebendiges Konzerterlebnis. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen die Atmosphäre in der Rotunde von Schloss Monrepos und die Musik. Es wird wegen der zu erwartenden großen Nachfrage eine Reservierung empfohlen!

Reservierung und Info: Concerti Costabel, Tel. 07444 - 916 485 oder 0171- 77 23 813