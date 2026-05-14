„Ronny, das Pony, und Gerd, das Pferd, und Bente, die Ente“ von Kai Lüftner

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren.

Eine humorvoll gereimte Geschichte mit starker Botschaft von Zugehörigkeit und Freundschaft. Bente wirbelt nicht nur den Stall, sondern auch die Freundschaft von Ronny und Gerd ordentlich durcheinander. Als die Ente sogar Ronnys Schlafplatz erobert, zieht sich das kleine Pony an den Ententeich zurück. Doch echte Freunde finden wieder zusammen - auch wenn es dafür erst ein bisschen Chaos braucht.