„Rosa und Celeste“ - Ein Schauspiel

Rosa und Celeste, zwei ältliche Damen die am Rande der Gesellschaft existieren. Eine verblüffende, genaue Skizze, die zwei Menschen in Einsamkeit, Isolierung aber auch in Ihrer Lebenslust und in Ihren Träumen und Erinnerungen zeigt.

Das Stück ist eine Liebeserklärung an das Leben.

Karten für das Schauspiel mit Ute von Stockert und Simone Laurentino am Freitag, dem 30. Juli 2021, um 19:30 Uhr im Schlosshof des Wasserschlosses kosten 16,00 Euro. Bei schlechtem Wetter gibt es zwei Termine im Dachgeschoss um 18 und 20 Uhr.

Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264 922 161, Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig unter https://www.badrappenau.de/stadtleben/kultur/kunst-kultur-im-schloss ob Sie zu der Zeit geltenden Verordnung zur Veranstaltung einen Impfnachweis, einen Nachweis, dass Sie genesen sind oder eine aktuelle Schnelltestbescheinigung mitbringen müssen. Dankeschön.

Hotline am Veranstaltungstag: 01590 41 53057