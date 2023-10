„Rosa und Celeste“ - Ein Schauspiel

Am 4. November 2023 um 19.30 Uhr lädt das Kulturamt in der Reihe Kunst und Kultur im Schloss zu einem besonderen Schauspiel im Dachgeschoss des Wasserschlosses ein.

Die Schauspielerin Ute von Stockert und ihre Kollegin Simone Laurentino bringen das Stück „Rosa und Celeste“ zur Aufführung.

Die Regie führte die Heilbronner Schauspielerin und Regisseurin Ingrid Richter-Wendel.

Rosa und Celeste sind zwei ältliche Damen die am Rande der Gesellschaft existieren. Das Stück zeigt eine verblüffende, genaue Skizze, die zwei Menschen in Einsamkeit, Isolierung aber auch in Ihrer Lebenslust und in Ihren Träumen und Erinnerungen zeigt. Es ist eine Liebeserklärung an das Leben. Sind Sie bereit? Denn das Leben ist ein Abenteuer.