„Saitenblicke“

Im November den nächsten Urlaub zu planen, ist nicht nur für Harfenistinnen eine Herausforderung. Aber wenn man musikalische Entscheidungshilfen an die Hand bekommt, ist fast alles möglich!

Lassen Sie sich also gerne beim diesjährigen Harfenkonzert am Freitag, 27. November oder Samstag, 28. November 2026 im wunderschönen Wasserschloss Bad Rappenau davon überzeugen, dass es in Salzburg nicht nur Mozartkugeln zu naschen gibt und ein Ausflug nach Wuppertal durchaus reizvoll sein kann - vorausgesetzt man hat die richtigen Noten im Gepäck!

Gewohnt humorvoll führt die Harfenistin Maren Ferber Sie durchs Programm mit Musik aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen.

Maren Ferber ist in Bad Rappenau aufgewachsen und studierte Harfe und Elementare Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim. 2008 gründete sie die „Musikschule conTakt“ in Bad Rappenau - seit 2023 mit einer Zweigstelle in Haßmersheim. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit gibt sie Solokonzerte als Harfenistin und tritt in kammermusikalischen Besetzungen und dem Duo „ZWEI.“ gemeinsam mit der Tänzerin Sylke Neuffer auf.