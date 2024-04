Open Screenings/ Öffentliche Sichtung von Kurzfilmen für das 21. Int. low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2024.

Um 20 Uhr findet auf der Inselspitze wieder die beliebte Veranstaltung: "Schlechte Filme bekommen die Rote Karte!" statt. Das ist die Veranstaltung die mein Kurzfilmfestival auch von anderen Filmfestivals hier abhebt... denn hier darf das Publikum, live, interaktiv und basisdemokratisch mit abstimmen, welche int. Kurzfilme ins 21. int. low & no budget film-sharing Festival 2024 kommen und welche rausfliegen.Wie jede Wahl ist diese Veranstaltung auch umsonst... denn das Publikum muss mitdenken, mitlachen, mitfühlen und dann abstimmen. Jeder bekommt so eine Rote Karte und nach dem Filmen werden alle "raus!" Stimmen ausgezählt und welche Filme die wenigsten hat, läuft nachher im Festivalprogramm am 17. August 2024!Jedes Jahr bekommen wir etwa 4000 !!!

Filmeinreichungen, die wir in einer kleinen Jury bereits vorsortieren und vorauswählen. Da bleiben dann circa 60 sehenswerte Filme bis max. 15 min Länge übrig. Diese zeigen wir dann bei den Open Screenings ( Öffentlichen Sichtungen) und was da übrig bleibt, kommt ins Festivalprogramm ( meist sind das dann so 18 - 20 Kurzfilme).Das Festival hatte seinen Beginn 2003 in Wien und wanderte dann über Weimar nach Heilbronn & Stuttgart, wo es seit 2008 fest angesiedelt ist. Die ehemalige Galerie auf der Inselspitze ist ein wundervoller Ort für so einen aussergewöhnlichen Filmeabend. Bei den Kurzfilmen wird alles gezeigt, was Spaß macht, interessant ist, spannend, oder einfach nur genial verrückt. Ab Realkurzfilm, Animationen, Dokumentation, Musikvideo, Trash oder Bad Taste... alles ist dabei!

Witzig und ironisch, moderiert von Ingo Klopfer ( get shorties Lesebühne).

Ort: Inselspitze Heilbronn/ Friedrich-Ebert Brücke 1 / Eintritt frei ( Spendenhut geht rum).