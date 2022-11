„Schon rum?!“ Der politische Jahresrückblick von Thilo Seibel

Die satirischen Jahresrückblicke mit namhaften Kabarettisten sind seit Jahren Höhepunkte im Igersheimer Kulturprogramm. Dieses Jahr freuen wir uns auf den Kölner Kabarettisten Thilo Seibel mit seinem Jahresrückblick “Schon rum?!”

So war das nicht geplant: Krieg und Zeitenwende. Eigentlich hatten wir 2022 als Jahr des Endes der Pandemie und des Beginns versöhnlicher Langeweile vorgesehen.

Und hatte so gut angefangen: Nachdem Wolfgang Kubicki eine Splitterpartei für impfskeptische Cum-Ex-Profiteure gegründet hat, war die Ampel in Extremsituationen fast handlungsfähig. Okay, heute fragt man sich, wer war nochmal Wolfgang Kubicki? Der Quartalsirre, der das ganze Jahr über mit Gerhard Schröder darum rang, bei wem das Quartal am längsten dauert? Aber dann geschah Undenkbares, und das müssen wir einsortieren: An welchem Wochentag begann der Angriff auf die Ukraine? Und wer kümmert sich jetzt um die psychische Gesundheit von Putin-Verstehern?

Thilo Seibel hat alles aus dem Jahr für Sie gesammelt, abgeheftet und von oben nach unten gedreht: Die wirrsten und irrsten Sätze und Bilder von überdimensionalen Tischen. Wie die Strategie nicht aufging, mit Olaf Scholz Kriege durch Langeweile zu verhindern. Wann Christian Lindner von seiner eigenen Bräsigkeit Atemnot bekam. Und vieles mehr – ein Abend mit Karl Lauterbach, Winfried Kretschmann und anderen Überraschungsgästen.

Ein Jahr wie Atommüll in der Biotonne oder wie Franziska Giffey als Hoffnungsträgerin oder umgekehrt. Nach diesem Rückblick können wir es hoffentlich erleichtert zur Seite legen, dieses Jahr.

Thilo Seibel hat vor Jahren bereits mit dem Duo “Seibel & Wohlenberg” in Igersheim begeistert. Jetzt freuen wir uns auf das Wiedersehen mit dem Kölner Multitalent, der nicht nur pointierte Parodie, sondern auch politische Recherche und das geschliffene verbale Florett vorzüglich beherrscht.