Falls Sie glauben, alles zu kennen, was an deutsch-sprachiger Musik gerade so „IN“ ist, darf Ihnen dieses schwäbische Original nicht entgangen sein: SCHTRAISALTS

Normal kann jeder!

In den Eigenkompositionen geht es wie im täglichen Leben um die alltäglichen Probleme, wie mit dem „kleinen Freund“ der nicht ins Klo fallen darf oder dem wärmenden Schlafsack fürs erste Date…

Ebenso ist es immer wieder sehr ärgerlich, wenn die Kippenschachtel wieder leer ist oder der Hond ins Feierzeig scheißt…

Musik verbindet - Ein Abend voller Überraschungen und Spaß ist garantiert. Wer sich das entgehen lässt, ist selber schuld!