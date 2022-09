„Sex Wars“ – Über Sexualität als Kulturkampf

‚Das Private ist politisch‘ lautete ein zentraler Slogan der Frauenbewegung der 70er Jahre und meinte damit nicht zuletzt: Sex. Ob sexuelle Orientierung und Identitäten, bestimmte sexuelle Praktiken, Abtreibung, Sexarbeit oder Pornographie – bis heute handelt es sich bei Sexualität um einen Schauplatz kultureller Kämpfe, bei denen Konservative gegen Progressive, Feministinnen gegen patriarchale Strukturen, aber auch Feministinnen gegen Feministinnen kämpfen. Wie die jüngsten Ereignisse in den USA zeigen, gibt es dabei keine Garantie dafür, dass einmal erkämpfte Freiheiten von Dauer sind. Wie steht es heute um unsere sexuelle Selbstbestimmung? Was wurde schon erreicht? Und an welchen Fronten müssen wir weiter kämpfen?

Madita Oeming ist Amerikanistin, Kultur- und „Pornowissenschaftlerin“. Sie arbeitet als Speakerin und Moderatorin (u.a. mit Dr. Mithu Sanyal) und forschte als Gastwissenschaftlerin an der Tulane Univerity in New Orleans. Ihre Forschung befindet sich an der Schnittstelle von Gender Studies, Cultural Studies, Medienwissenschaft und Amerikanistik und befasst sich mit gegenwärtigen feministischen Fragestellungen.

In deutscher Sprache

Ort: d.a.i.-Saal und online unter www.dai-tuebingen.de/sexwars

Eintritt: frei

In Kooperation mit dem Aktionsbündnis Gleichstellung der Universitätsstadt Tübingen