„Sexualisierte Gewalt an Kindern" - eine Herausforderung

Dieser Workshop richtet sich an (junge) Erwachsene sowie Ehrenamtliche in Kirchengemeinden, Verbänden und Vereinen und bietet Hilfe, um Unsicherheit zu begegnen, Warnsignale zu erkennen, Erfahrungen einzuordnen und im Falle von Vorfällen angemessen zu handeln.

Wenn im privaten Umfeld, im Ehrenamt, im Vereinsleben oder im beruflichen Kontext das Thema „sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen“ auftaucht, gerät vieles durcheinander. Gefühle wie Unsicherheit, Zweifel aber auch die Angst, etwas Falsches zu tun, gehören mit zur Thematik. Es ergeben sich Fragen wie "Wo fangen sexuelle Übergriffe an? Was sind Warnsignale und Hinweise? Wie kann ich Erlebtes einordnen? Was ist zu tun, wenn ich etwas erlebt oder beobachtet habe? Wo gibt es Unterstützung und Hilfe?