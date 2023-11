„Sie mich auch ..."

Nicht zuletzt zum Fest der Liebe greift das Beleidigtsein um sich und nistet sich in unseren weihnachtlich verstimmten Herzen ein.

Wir sind ein großer Club der Beleidigten geworden. Im Straßenverkehr, an der Supermarktkasse, in der Verwandtschaft, in der kleinen und großen Politik, überall sammeln wir kopfschüttelnd Kränkungen ein, ständig will uns einer was …

Wir beschäftigen uns mithilfe von Thomas Bernhard, Dave Eggers und Anton Tschechow mit der Geschichte der Beleidigung und dem cleversten Umgang mit ihr. Was ist eine gute Beleidigung? Sollte man grundsätzlich zurückbeleidigen? Wie machen wir in der Beleidigerei eine gute Figur? Kann man beim Beleidigen überhaupt gut aussehen? Liebes Schwachmatenpublikum, die dusselige Blondine Cordula Stratmann und der norddeutsche Vollpfosten Bjarne Mädel freuen sich auf Sie!

Cordula Stratmann ist eine vielfach ausgezeichnete Komödiantin im TV und auf der Bühne. Bjarne Mädel wurde einem breiten Publikum durch sein Mitwirken in der TV-Satire "Stromberg", der Krimiserie "Mord mit Aussicht" und seine Charakterrolle in "Der Tatortreiniger", für die er zweimal den Grimme-Preis erhielt, bekannt.