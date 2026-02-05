„Sind Hexen unter uns?

Wir kennen alle Hexen als Märchengestalten oder Fastnachtsfiguren.

Ein tatsächlicher Glaube an Menschen, die zaubern und übernatürliche Kräfte einsetzen, war in der Gesellschaft des 15. bis 18. Jahrhunderts noch fest verankert. Er wirkte sogar bis in die zeitgenössische Rechtsprechung, welche die Hexenverfolgungen in ihrer Masse überhaupt erst möglich machte.

In seinem Abendvortrag wird der Stadtarchivar Dr. Marco Neumaier anhand ausgewählter Beispiele beleuchten welche Vorstellungen diesem Phänomen zugrunde lagen und wie konkret in der Kurpfalz und im Kraichgau mit der vermeintlichen Zauberei umgegangen wurde.