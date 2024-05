„Singe, wem Gesang gegeben…” Auf den Spuren von Ludwig Uhland

Vortrag von Dr. Stefan Knödler Politiker? Jurist? Poet? Wer war Ludwig Uhland? Seiner Zeit gleichbedeutend mit Schiller und Goethe referiert Dr. Stefan Knödler über Stil und Poetik, politisches Wirken und das Schaffen von Ludwig Uhland.

Seine „Gedichte“, 1815 erstmals gesammelt erschienen, sind ein Erfolg im 19. Jahrhundert – 42 Auflagen hat er zu seinen Lebzeiten erlebt, neben Goethe und Schiller galt er als einer der drei großen deutschen Dichter. Auch wenn Uhlands Ruhm heute verblasst ist, lohnt es sich, seine Gedichte, ihre Musikalität, ihren Klangreichtum, ihre Ausdrucksvielfalt und ihre Natürlichkeit (wieder) zu entdecken. Dr. Stefan Knödler, 1974 in Reutlingen geboren, hat in Stuttgart Germanistik und Anglistik studiert. Seit 2008 lehrt und arbeitet er an der Universität Tübingen; zu seinen Forschungsinteressen gehört die reichhaltige Literatur des deutschen Südwestens, die Epoche der Romantik und deutsch-französische Literaturbeziehungen.