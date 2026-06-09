„sip & paint“ – Aquarell-Malkurs mit Weinprobe – Flower Power Edition

Kreativität trifft Genuss!

Unter der fachkundigen Anleitung von Merita Seitz vom Kunstraum Seitz gestalten Sie Ihr eigenes Aquarellkunstwerk – inspiriert von Farbe, Form und natürlich von Wein.

Während Sie Schritt für Schritt in die Welt des Aquarellmalens eintauchen, verkosten Sie ausgewählte Weine. Die Trocknungsphasen werden mit Spannendem rund um die Weine gefüllt, die Sie gerade genießen.

Was Sie erwartet:

Ein Glas Sekt zur Begrüßung

Verkostung von 4 ausgewählten Weinen

Kleine Snacks

Mineralwasser

Aquarellkurs unter Anleitung von Merita Seitz vom Kunstraum Seitz

Falls vorhanden, bringen Sie einen Wasserfarbkasten oder Aquarellmalkasten sowie ein paar unterschiedliche Haarpinsel (keine Borstenpinsel) mit. Das Papier für das Kunstwerk haben wir an diesem Tag für Sie vorrätig. Falls Sie keinen Farbkasten & Pinsel mitbringen können, ist das kein Problem: Man wird sich für Sie darum kümmern.

Erleben Sie einen entspannten und inspirierenden Abend voller Farbe, Geschmack und Kreativität – perfekt für alle, die Wein und Kunst lieben!

Weitere Infos auf https://www.weingut-amalienhof.de/event/sip-paint-flower/