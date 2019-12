„Solo Traveling in Indonesien und Malaysia“

Alleine in einem fremden Land unterwegs? Solo Traveling bedeutet nicht, einsam zu sein. Mirjam Karrer sieht darin eine Chance aus der eigenen Komfortzone herauszukommen und mit Menschen vor Ort in Kontakt zu treten. Sie berichtet von bereichernden Erlebnissen auf ihren Reisen in Indonesien und Malaysia. Ob im Dritte-Klasse Zug durch Java, Übernachtungen in einer Moschee oder als "Couchsurferin" in Kuala Lumpur- wer mutig ist, findet viele Möglichkeiten am Alltagsleben der Menschen vor Ort teilzunehmen. Wie wichtig dabei eine offene und vorurteilsfreie Haltung gegenüber "Fremdem" ist, verdeutlicht sie anhand persönlicher Erfahrungen.

Dieser Vortrag ist in Zusammenarbeit mit der Frauenakademie.

Nur für Frauen - ein Angebot der Frauenakademie

Zusatzinformation:

Nur für Frauen