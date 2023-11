„Sonne, Mond und Sterne" mit dem Blechbläserensemble Hohenlohe Brass

Alle Jahre wieder geht das Blechbläserensemble Hohenlohe Brass in der ersten Januarwoche auf Neujahrstournee. 2024 stehen die Konzerte unter dem Motto „Sonne, Mond und Sterne“.

Mit 14 Blechbläsern und einem Schlagzeuger spielt Hohenlohe Brass u.a. Werke von Henry Purcell, Richard Strauss, Gustav Mahler Gustav Holst und den Beatles. Das Programm wurde größtenteils eigens für HB eingerichtet und verspricht einige spannende Neuentdeckungen bekannter Klassiker. Gustav Holsts „Mars“ oder George Harrisons „Here comes the sun” nur mit Blechbläsern? Oh ja!

Musikalische Leitung: Prof. Michael Böttcher

Moderation: Christof Schmidt