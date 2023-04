- Milestones of Rock

Die Gitarren-Legende Siggi Schwarz feiert 2023 ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Zusammen mit den Frankfurter Sinfonikern und seiner internationalen Band rockt er die Bühne in der Stadthalle Aalen.

Auf dem Programm stehen die Rock-Highlights der 70er und 80er Jahre, wie Bohemian Rhapsody, Jump, Stairway to Heaven, Hotel California, Eye of the Tiger, Layla, Africa oder Final Countdown, die mit eigenen Arrangements versehen sind.

Die Band und das Orchester bieten mit diesem Symphonic-Rock Abend ein einzigartiges Klangerlebnis. Ausnahmesänger Markus Engelstaedter, der mit seiner vier Oktaven Stimme zu den besten Queen- und Freddie Mercury-Interpreten Europas zählt sowie das virtuose Gitarrenspiel von Siggi Schwarz machen dieses Format zu etwas ganz Besonderem. In seiner langen Karriere hat Spitzengitarrist Schwarz schon mit vielen Rock-Legenden von Aerosmith bis ZZ Top zusammen gearbeitet. Und fügt nun mit den Frankfurter Sinfonikern der Rockmusik klassische Elemente hinzu: Gegründet wurden die Frankfurter Sinfoniker 1986. Die musikalische Flexibilität, viele Crossover Projekte und u.a. Auftritte mit Udo Jürgens und David Garrett kennzeichnen die abwechslungsreiche Orchestergeschichte. Ein Orchester, dass auch versteht zu rocken und zu grooven!