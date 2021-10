„Steel, Wine & Honey“ im Rathausfoyer

× Erweitern Kerstin Haack Steel, Wine and Honey

Die Live-Konzerte im Foyer des Künzelsauer Rathauses finden wieder statt. „Steel, Wine & Honey“ starten die Konzert-Reihe am Mittwoch, 3. November 2021. Ab 19 Uhr werden die Musiker, die bereits bei den „Sommer in der Stadt“-Events für Stimmung gesorgt haben, auftreten. Es gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kostet zehn Euro. Einlass ist um 18 Uhr. Weitere KÜNightLive-Termine sind geplant: am 15. Dezember 2021 mit den TETS, am 12. Januar 2022 mit „Miss Martin“, am 2. Februar 2022 mit „Gravity“ und am 9. März 2022 mit „Die 3 von der Tankstelle“. Kontakt und Kartenreservierung: Stadtverwaltung Künzelsau, Renate Kilb, renate.kilb@kuezelsau.de . Mehr Informationen gibt es über die städtische Homepage sowie über Facebook „Künzelsau – meine Stadt“ und Instagram „kuenzelsau.meinestadt“.