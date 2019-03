„Stille Heldinnen“ erzählen die Sängerinnen von starken Frauen

„Unsere erste gemeinsame Konzert-Tour hat nicht nur uns Sängerinnen viel Freude gemacht, mit unserem besonderen Konzert-Design sind wir auch auf viel Begeisterung beim Publikum gestoßen“, resümiert Vildosola. Daran möchte sie mit „VOCARANA“ anknüpfen und hat auch in diesem Jahr ein emotionales Programm aus Musik und Texten zusammengestellt. Alles dreht sich darin um die Geschichten von sieben starken Frauen aus der Bibel. „Dabei geht es vor allem um die Sorgen, Zweifel und Ängste der Frauen und um den Moment, in dem sich die Frauen zum Handeln entscheiden und damit zu Heldinnen werden“, so die „VOCARANA“-Leiterin.

Alexandra Vildosola ist hauptberuflich Sängerin, hat sich aber auch dem Entwickeln von Konzert-Designs verschrieben. Im Jahr 2018 gewann sie den internationalen Konzertdramaturgie-Preis „Hugo“ und wurde jüngst für das renommierte Dramaturgie-Stipendium „Concerto 21“ nominiert. Mit „VOCARANA“ hat sie sechs Stimmen um sich geschart, die die Leidenschaft für das Singen teilen: Verena Durmann, Gloriela Villalobos Torres, Pia Schwarz, Johanna Härtl, Doris-Engelhardt-Gesell und Anika Janacek. Alle Sängerinnen sind professionell ausgebildet und Mitglieder in verschiedenen Chören und Ensembles im ganzen Bundesgebiet. Das Programm begleitet Wayne Lempke am Klavier.