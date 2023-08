„sun & action“: Abschlussfest mit Kinderflohmarkt

Neben dem Flohmarkt werden Ponyreiten, Drehleiterfahren mit der Berufsfeuerwehr Reutlingen, Action beim Kletterturm und Fußball-Darts angeboten. Außerdem ist für Unterhaltung mit Musik, Tanz und mehr gesorgt. Vertreter der Kulturwerkstatt e. V. musizieren von 14:00 bis 15:00 Uhr. Nach einem anschließenden Grußwort von Oberbürgermeister Thomas Keck geht es weiter mit Tanzaufführungen der TSC Dancing Shoes und der Tanzschule Werz sowie einem Zauberprogramm von Clown Zappo.

Eine Anmeldung für die Teilnahme am Kinderflohmarkt ist nicht notwendig, Standgebühren gibt es keine. Die Anlieferung der Waren – Spielsachen, Kleidung etc. – ist per PKW bis 13:00 Uhr über die Frauenstraße möglich. Anschließend wird die Zufahrt gesperrt.

Die TSG Reutlingen versorgt Besucherinnen und Besucher mit Kaffee und Kuchen, Grillgut sowie Pommes und kühlen Getränken. Smoothies werden vom TSC Dancing Shoes e. V. ausgeschenkt.

Wer Fragen zum Abschlussfest hat, kann sich per E-Mail an christine.mettendorfer@reutlingen.de wenden oder meldet sich telefonisch: 07121 303-2823.