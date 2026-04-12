„The Dark, Dark Night“ by M. Christina Butler

Der Frosch hat lange Winterschlaf gehalten und will zurück in seinen Teich.

Doch als er dort im Dunklen ankommt, sieht er ein RIESIGES Monster mit gigantischen Klauen. Dem Frosch und seinen Freunden schlottern die Knie, denn dort drüben am Teich lauert ein fürchterliches Monster – oder doch nicht?

Die Geschichte wird als Bilderbuch-Kino in englischer Sprache vorgelesen.

Für Kinder von 6 bis 9 Jahren.