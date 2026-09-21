„The Greatest Showman" Kinofilm, live getanzt

Was im Sommer 2021 mit einer spontanen Idee zweier junger Tänzerinnen aus Öhringen begann, hat sich zu einem außergewöhnlichen Veranstaltungskonzept entwickelt: Während eines gemeinsamen Kinoabends mit „The Greatest Showman“ entstand die Frage, warum Filme zwar live von Orchestern begleitet werden – aber noch nie live getanzt wurden. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten.

Nach intensiven Gesprächen mit Tanzschulen und kreativer Planung feierte „Kino ‚ver‘ tanzt“ im Mai 2023 seine umjubelte Uraufführung in der Kultura Öhringen. Vor über 1.000 begeisterten Besucherinnen und Besuchern wurde der Film in voller Länge auf großer Leinwand gezeigt – und jede Tanzszene gleichzeitig von mehreren Tanzgruppen live vor der Leinwand vertanzt. Kino, Tanz und Emotion verschmolzen zu einem einzigartigen Erlebnis.

Nach einer kreativen Pause und umfangreicher Vorbereitung ist es 2026 endlich wieder so weit: „Kino ‚ver‘ tanzt“ kehrt zurück – diesmal in der Stadthalle Leonberg.

Unter der erneuten künstlerischen Leitung von Franziska Hader, die bereits 2023 die kreative Federführung innehatte, verwandelt sich die Stadthalle in einen atmosphärischen Kinosaal der besonderen Art. Sechs Tanzschulen aus der Region zwischen Leonberg und Hohenlohe bringen den mitreißenden Film „The Greatest Showman“ mit Leidenschaft, Vielfalt und tänzerischer Präzision live auf die Bühne.

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Gänsehautmomente, großer Bilder, bewegender Musik und mitreißender Choreografien – ein Kinoerlebnis, das man nicht nur sieht, sondern spürt.

Erleben Sie Kino neu. Erleben Sie Kino, das tanzt.