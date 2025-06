„The Jury Experience: Ein immersiver Gerichtsprozess“

Erlebe mit The Jury Experience einen packenden Gerichtsprozess, bei dem viel auf dem Spiel steht. In dieser interaktiven Live-Theatershow übernimmst du die Rolle des:r Geschworenen und hast die Macht, das Urteil zu fällen. Untersuche alle Beweise, von Zeugenaussagen bis zu forensischen Daten, und triff am Ende die entscheidende Frage: schuldig oder unschuldig? Genieße eine Live-Theatershow im Gerichtssaal, in der du das endgültige Urteil fällst. Untersuche Zeugenaussagen, packe Beweise aus und wäge jedes Argument ab. Erlebe fesselnde Darbietungen von Schauspieler:innen, die verschiedene Charaktere spielen. Stelle dich komplexen moralischen Dilemmas, die deine Überzeugungen herausfordern. Die endgültige Entscheidung liegt bei dir: Wird die angeklagte Person freigelassen oder für schuldig befunden?