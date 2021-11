„Traditions in England/GB – Great Britain or Little Britain?“ Was ist aus dem britischen Empire geworden?

Seit Anfang 2021 ist Großbritannien nicht mehr Mitglied in der EU. Dieser Austritt stellt die vorläufig letzte Etappe auf dem langen, historischen Weg Großbritanniens (GB von einer ehemaligen Weltmacht zu einem unabhängigen, selbstständigen Land) dar. Der heutige Abend gibt Ihnen einen kurzen Überblick über den Aufstieg GB zu einer der mächtigsten Kolonialmächte der Welt. Den Niedergang des Empire, bedingt durch den nahezu kompletten Verlust seiner Kolonien und dem Brexit Anfang 2021, werden wir ebenfalls kurz betrachten. Mit dem Verlust der Kolonien und dem Austritt aus der EU ist eines der mächtigsten Kolonialreiche (DAS einst mächtigste Kolonialreich, Great Britain) der Welt zu einem kleinen Fleck auf der Weltkarte geschrumpft (Little Britain). Im Anschluss an diesen Rückblick wird, als Folge der Machtausdehnung des Empires, der Einfluss Großbritanniens auf seine Kolonien, am Beispiel der ehemaligen Kronkolonie Indien aufgezeigt. Spuren dieses Einflusses zeigen sich aktuell in Indien z. B. am politischen System, der Justiz, dem Schulsystem, der Sprache und dem linksfahrenden Straßenverkehr. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Der Abend ist in deutscher Sprache und kostenlos.

Freiwilliger Beitrag für die kulinarischen Kostproben vor Ort wird erbeten.