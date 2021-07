„Trio Mohamad Fityan“ im Remspark

Er war schon in der Hamburger Elbphilharmonie und in den großen Berliner Konzerthäusern zu erleben – über die Uraufführung „Unisono“ berichtete sogar die ARD-Tagesschau: Am Donnerstag, 29. Juli, um 18.30 Uhr zaubert der syrische YouTube-Star Mohamad Fityan im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd einen besonderen Abend im Remspark. Mit seinen Freunden Salah Eddin Maraqa (Kanun, Kastenzither) und Konrad Wiemann (Percussion), entführt der Nay- und Kawala-Virtuose das Publikum auf eine Reise durch die Gassen seiner Heimatstadt Aleppo. Das neue Programm mit arabischen Melodien, das exklusiv zum Festival zusammengestellt wurde, ist eine sehnsuchtsvoll verklärende Rückschau und zugleich Hoffnungsblick in die Zukunft. Mohamad Fityans Flöten säuseln, flüstern, schreien, stottern und singen – im Zusammenspiel garantiert das Trio einen einzigartigen Hörgenuss!

Mohamad Fityan studierte von 2004 bis 2009 an der Musikhochschule in Damaskus und war bis 2013 Solist des Syrian Orchestra und der Syrian Jazz Big Band. Seit 2014 arbeitet er mit dem Ensemble „Sarband“, das bereits beim Festival Europäische Kirchenmusik gastierte. Er gab zahlreiche Nay-Solo-Konzerte unter anderem beim World Cup Rennen in Dubai und mit der Bavarian Orchestra Group in München. Seit 2002 ist Mohamad Fityan gefragter Solist in diversen Orchester, Ensembles und Fusion Bands. Mit seiner Nay nahm er viele Soundtracks für verschiedene Pop-Stars, Serien und Filme auf. Als Komponist arbeitet Mohamad Fityan an mehreren Theaterprojekten, die auf internationalen Festivals gezeigt werden.