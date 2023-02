Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner letzten Live-Tournee mit über 600.000 Zuschauern, zieht es Luke Mockridge auch 2023 wieder zurück auf die Bühne.

Mit seinem neuen Programm „TRIPPY“ geht es ab Frühjahr auf Tour. Am Freitag, 17. März, kommt er um 20 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei.

Lucky Luke – wer bei diesem Namen an einen einsamen Comic-Cowboy denkt, ist hier auf der falschen Fährte. „Komik-Cowboy” trifft es da wohl eher. Die Rede ist natürlich von Luke Mockridge, dem supertalentierten Comedian, der 2012 mit seinem Stand-up-Programm „I’m lucky, I’m Luke” wie ein Komet in der deutschen Comedyszene einschlug und das Publikum seither mit seinem unwiderstehlichen Charme begeistert. Wo immer Luke auftritt, feiern die Leute ihn ab.

Luke Mockridge hat schon länger den Eindruck, wir leben in einem Film. Ein Film, der krasser ist als jeder Film, den wir jemals geguckt haben. Hat die Realität die Fiktion längst eingeholt? Clowns werden zu Präsidenten, Präsidenten werden zu Clowns und wir sind irgendwo mittendrin, ohne zu wissen, ob wir über all das noch lachen dürfen.

Luke ist klar: Wir dürfen, sollten und müssen lachen. Über alles, jeden, laut, zu jederzeit und jetzt erst recht! Voller zurückgewonnener Zuversicht macht sich Deutschlands erfolgreichster Comedian ans Werk: Allen Absurditäten unserer Zeit begegnet er mit bedingungslosem Optimismus, einem Haufen Instrumente und einer Unbeschwertheit, die nur ein 90er Kid haben kann.

Auf die Zuschauer wartet ein Abend voller Nostalgie verankert im Hier & Jetzt, ein Comeback trotz Cancel-Culture. So nahbar, dass sich jeder wiederfindet, so künstlerisch, dass sich Aktivisten dran festkleben werden. Alles trippy! Wissen wir überhaupt noch, wer wir sind? Weiß es unser Algorithmus besser? Ist die Welt wirklich so schlecht, wie sie uns immer verkauft wird? Blaue oder rote Pille? Kommt vorbei… es wird TRIPPY!

Der eventim-Presale für Luke Mockridge startet am 16. Dezember um 10 Uhr, allgemeiner Vorverkaufsstart ist am 19. Dezember. Karten gibt es in Mosbach bei der Tourist Information, bei den Geschäftsstellen der Rhein Neckar Zeitung sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline 0 62 61 / 91 88 11. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Kinder unter drei Jahren haben grundsätzlich auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.