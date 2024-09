„Und ich kann bleiben wo der Pfeffer wächst“ – Hommage zum 85. Geburtstag von Volker Braun

Mit: Stefan Eichberg, Sabine Unger. Szenische Umsetzung: Dr. Mirjam Meuser.

Geboren und aufgewachsen im sächsischen Dresden, fällt Volker Braun von Beginn an die Geschichte vor die Füße. Drei gesellschaftliche Systeme hat der Dichter erfahren. War ihm das kriegszerstörte Dresden Kinderspielplatz und ästhetische Schule, prägte die Auseinandersetzung zwischen Geist und Macht in der DDR sein dialektisches Denken. Hier formt sich sein besonderer Ton heraus, in dem, oft mit bitterem Humor, der Jargon des Arbeiters auf den des Philosophen trifft. Dem eigensinnigen Erneuerer der deutschen Sprache verlieh die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung im Jahr 2000 den Georg-Büchner-Preis für sein gesamtdeutsches Werk.

Kooperation: Stadtbibliothek Heilbronn, Theater Heilbronn und Literaturhaus Heilbronn