Mit Offenheit, Humor und Mut wirft das Theaterstück „Und ob wir Lust haben!“ einen Blick auf Body Positivity und Körperbilder von Menschen mit Behinderung.

Das Stück erzählt von Lust, Beziehungen und Selbstbestimmung – und scheut sich nicht, Vorurteile, Grenzüberschreitungen und das Recht auf Nähe sichtbar zu machen.

Die Inszenierung der Theatergruppe ChiBäm des bhz Stuttgart verbindet gespielte Szenen und Videos. Aus eigenen Erfahrungen, Gedichten und Fachbeiträgen ist eine berührende und manchmal unbequeme Auseinandersetzung entstanden, die bewegen, zum Nachdenken einladen und eingefahrene Denkmuster aufbrechen soll.