„Unter Palmen aus Stahl“ - musikalische Lesung

In dem 2017 erschienenen Buch „Unter Palmen aus Stahl“ beschreibt Dominik Bloh, damals 29 Jahre alt, sein Leben als Straßenjunge.

Schonungslos konfrontiert er die Leser*innen mit der harten Realität eines Lebens auf den Straßen Hamburgs. Doch zu seiner Geschichte gehört auch sein Weg von der Straße weg – wie durch ein Wunder beginnt für ihn ein neues Leben! Bärbel Brückner-Walter, ehemals Pfarrerin an der Nürtinger Lutherkirche und Mitinitiatorin der dortigen Vesperkirche, liest ausgewählte Passagen aus dem Buch „Unter Palmen aus Stahl“.

Harald Schneider, unter anderem Mitglied von Grupo Sal, kommentiert und kontrastiert die Texte mit Saxophonen, Bassklarinette und Monochord: lyrischer Jazz, klassische Zitate, zeitloser Bach und Beatles, losgelöste Weltmusik, Sounds abseits des Instruments und Rapp-Anklänge. Seine Musik verführt zum Hinhören auf die Zwischentöne des Textes und eröffnet neue Horizonte.