Gemeinsam essen, ins Gespräch kommen, voneinander lernen.

Beim Brunch im Rahmen der Interkulturellen Woche 2026 steht das Miteinander im Mittelpunkt. Ob klassische schwäbische Hausmannskost oder exotische Leckerbissen, jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bringt ein Gericht mit, dass (idealerweise) in Verbindung zur eigenen Herkunft steht.

Die Vielfalt auf dem Tisch lädt ein zum Probieren, Austauschen und Kennenlernen. So entstehen neue Begegnungen und Verständigung – über alle kulturellen Unterschiede hinweg.

Für das passende Rahmenprogramm sorgt der Kreisdiakonieverband Rems-Murr mit seinem Film „Verborgene Heldinnen“. Der ca. 16-minütige Kurzfilm thematisiert die Integrationswege von sechs Frauen aus sechs Ländern im Rems-Murr-Kreis und macht sichtbar, welche Stärke, Ausdauer und Vorbildfunktion hinter diesen Lebensgeschichten stehen.