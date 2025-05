„Verteidigung des Mittagsschlafes“ – oder die Poesie der Siesta

Ben Rakidžija ist in Neckarweihingen geboren, ein deutsch-kroatischer Ludwigsburger. Inzwischen weit gereist. Er hat das Literatur-Festival Lit.EU in Kroatien gegründet. Der Schriftsteller Ben Rakidžija begrüßt Sie in der VorleseScheune mit der ´Verteidigung des Mittagsschlafs`: Eine kleine Poesie des Schlafens, ein philosophisches Essay des Träumens. Ein ausgeruhter unterhaltsamer Nachmittag mit Lesung, Gespräch, Gedichten bei Scheunenkuchen und Kaffee. ANMELDUNG erbeten an vorlesescheune@posteo.de

Ben Rakidžija ist in Neckarweihingen geboren, ein deutsch-kroatischer Ludwigsburger. Inzwischen weit gereist. Er hat das Literatur-Festival Lit.EU in Kroatien gegründet. Der Schriftsteller Ben Rakidžija begrüßt Sie in der VorleseScheune mit der ´Verteidigung des Mittagsschlafs`: Eine kleine Poesie des Schlafens, ein philosophisches Essay des Träumens, eingebunden in eine Verteidigungsrede aus dem fiktiven Land Tasmunien. „Bereichernd für Herz und Geist“, beschreibt er selbst seinen Text.“ Literaturkritiker Denis Scheck lobt: „Alles andere als ermüdend, sondern hellwach und überaus ausgeschlafen, denkt Ben Rakidžija in diesem Buch über die Siesta nach." Ein ausgeruhter unterhaltsamer Nachmittag mit Lesung, Gespräch, Gedichten bei Scheunenkuchen und Kaffee. ANMELDUNG erbeten an vorlesescheune@posteo.de