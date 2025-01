„Vision Zukunft“ – ein Vortrag von Prof. Dr. Aleida Assmann

Wie wollen wir in Zukunft leben? Diese Frage bewegt viele Protestierende, die mit ihrem Protest den Weg in eine bessere Zukunft ebnen wollen. Die bekannte Literaturwissenschaftlerin und Anglistin Prof. Dr. Aleida Assmann stellt in ihren Werken die These in den Vordergrund, dass Utopien ohne den Blick auf die Vergangenheit nicht funktionieren. In ihrem Buch „Ist die Zeit aus den Fugen“ fragt sie danach, mit welcher Perspektive wir leben und wie unsere Kultur geprägt ist zwischen der Ausrichtung an der Vergangenheit und einer Vision auf die Zukunft. Im Rahmen dieses Vortrags leuchtet die Referentin den Zusammenhang zwischen Utopie, Protest, Vergangenheitsbezug und Zukunftsvision näher aus.