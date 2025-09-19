„Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“

Alte Turnhalle Seestraße 31, 71083 Herrenberg

Mundart-Abend in der Alten Turnhalle.

„Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ heißt das Motto, wenn am 19. September 2025 um 19 Uhr in der Alten Turnhalle in Herrenberg die immerfröhliche Marlies Blume Schwaben und „Neigschmeckte“ unterhält. Auch der Liedermacher Jan Denzler und die Autorin Elisabeth Kabatek stehen mit ihrem landestypischen Sprachwitz auf dem Programm. Wolfgang Wulz vom Verein „schwäbische mund.art“, der mit seinen Büchern über schwäbische Necknamengeschichten viele Leser begeistert hat, moderiert den Kabarettabend. 

Info

Alte Turnhalle Seestraße 31, 71083 Herrenberg
Theater & Bühne
Google Kalender - „Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ - 2025-09-19 19:00:00 Google Yahoo Kalender - „Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ - 2025-09-19 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - „Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ - 2025-09-19 19:00:00 Outlook iCalendar - „Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ - 2025-09-19 19:00:00 ical

Tags