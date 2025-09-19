Mundart-Abend in der Alten Turnhalle.

„Von ällem ebbes – Vielfalt auf Schwäbisch“ heißt das Motto, wenn am 19. September 2025 um 19 Uhr in der Alten Turnhalle in Herrenberg die immerfröhliche Marlies Blume Schwaben und „Neigschmeckte“ unterhält. Auch der Liedermacher Jan Denzler und die Autorin Elisabeth Kabatek stehen mit ihrem landestypischen Sprachwitz auf dem Programm. Wolfgang Wulz vom Verein „schwäbische mund.art“, der mit seinen Büchern über schwäbische Necknamengeschichten viele Leser begeistert hat, moderiert den Kabarettabend.