„Vorlassverkauf“ – Albert Merz im Galerieverein Leonberg

„Vorlassverkauf“ – Arbeiten des Berliner Künstlers Albert Merz

Atelierverkauf im Galerieverein Leonberg

Der Galerieverein Leonberg präsentiert Ende Juli eine besondere Aktion mit Arbeiten des Berliner Künstlers Albert Merz. Unter dem Titel „Vorlassverkauf“ werden Papierarbeiten und Leinwände aus verschiedenen Werkphasen gezeigt – und direkt vor Ort zu außergewöhnlich günstigen Konditionen angeboten.

Viele der ausgestellten Arbeiten wären in Galerien sonst nur zu deutlich höheren Preisen erhältlich. Mit dieser besonderen Aktion möchte Albert Merz bewusst mehr Menschen den Zugang zu seiner Kunst ermöglichen.

„Nicht wenige einzelne Sammler sollen meine Werke besitzen, sondern möglichst viele Menschen Freude daran haben können“, sagt der Künstler. „So bleiben die Arbeiten lebendig.“

Albert Merz, der dem Publikum des Galerievereins bereits durch zwei frühere Ausstellungen bekannt ist, blickt inzwischen auf ein jahrzehntelanges künstlerisches Schaffen zurück. Im Zuge der Organisation seines Nachlasses hat er sich entschieden, zahlreiche Arbeiten zu besonderen Preisen abzugeben – mit dem Wunsch, dass die Werke nicht eingelagert werden, sondern bei Menschen ihren Platz finden.

Der Künstler selbst wird während der Ausstellung anwesend sein und freut sich auf Gespräche mit Besucherinnen und Besuchern.

Termine