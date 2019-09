„Wachstum und Konsum ohne Ende? Alternativen für ein gutes Leben“

Primäres Ziel des heutigen Wirtschaftssystems ist nicht die Wohlfahrt aller und ein zukunftsfähiges Gemeinwesen, sondern die Gewinn- und Renditemaximierung als Leitschnur unternehmerischen Handelns.

Obwohl heute viel über Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesprochen wird, ist in Sachen Umweltschutz keine Trendwende erkennbar. Der Klimawandel schreitet voran, Arten sterben aus, die Meere werden überfischt und mit Plastik verseucht. Und als wäre das nicht genug: Die Schere zwischen Arm und Reich verschärft sich; unsere Demokratie ist in Gefahr. Unsere heutige Wirtschafts- und Lebensweise stellt nicht Sinnsuche, Gemeinwohl und vorausschauende Zukunftsgestaltung in den Mittelpunkt. Sie ist stattdessen auf Steigerung ausgerichtet: Mehr Gewinne, mehr Konsum, mehr persönliche Bereicherung. Welche Alternativen sind für ein Gutes Leben denkbar? Welche existieren bereits? Wie könnte trotz großer Hindernisse ein grundlegend nachhaltiger Wandel unserer Wirtschafts- und Lebensweise möglich sein und was können wir selbst tun? Gibt es Hoffnung für ein gutes Leben für alle?

Zusatzinformation:

Organisationen, die nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit und globalen Gerechtigkeit handeln informieren Sie ab 19.00 Uhr an Infotischen zum Thema.

Kursnr.: 192-56300