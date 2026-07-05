„Was? Wasser! Am wässrigsten?! – Alles im Fluss“

In der vierteiligen Reihe der Museums-Sommerferienwerkstatt mit Experimenten, Kunst und spannenden Geschichten dreht sich alles um das nasse Gut:

Was lebt im Wasser, wie wurde dieses genutzt, und was macht Wasser mit und in der Kunst? Wer an mindestens drei Ferienwerkstätten der Reihe teilnimmt, bekommt eine Überraschung.

Wie beeinflusst der Neckar das Leben der Menschen? Welche Schiffe waren auf dem Neckar unterwegs? Die Kinder entdecken acht verschiedene Schiffe, besteigen ein Neckarschiff und lassen im Anschluss ihre selbstgebauten Flöße zu Wasser.

Anmeldung erforderlich bis 26.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.