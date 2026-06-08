„Was? Wasser! Am wässrigsten?! – Als die Saurier schwimmen lernten“

In der vierteiligen Reihe der Museums-Sommerferienwerkstatt mit Experimenten, Kunst und spannenden Geschichten dreht sich alles um das nasse Gut: Was lebt im Wasser, wie wurde dieses genutzt, und was macht Wasser mit und in der Kunst?

Wer an mindestens drei Ferienwerkstätten der Reihe teilnimmt, bekommt eine Überraschung.

Die „Urzeittiere im Wasser“ bilden den Auftakt dieser Reihe. Welche Schwimmsaurier gab es und welche anderen Meeresbewohner haben sie gefressen? Und gab es im Süßwasser eigentlich auch Saurier? Nach dem Entdecken einiger Wassertiere in der Ausstellung modelliert jedes Kind sein eigenes zum Mitnehmen.

Anmeldung erforderlich bis 05.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.