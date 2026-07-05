„Was? Wasser! Am wässrigsten?! – Wenn Künstlerinnen und Künstler blaumachen“

In der vierteiligen Reihe der Museums-Sommerferienwerkstatt mit Experimenten, Kunst und spannenden Geschichten dreht sich alles um das nasse Gut:

Was lebt im Wasser, wie wurde dieses genutzt, und was macht Wasser mit und in der Kunst? Wer an mindestens drei Ferienwerkstätten der Reihe teilnimmt, bekommt eine Überraschung.

Egal ob Meer, See oder Fluss – Wasser darf auf Landschaftsdarstellungen oft nicht fehlen. Die Kunstwerke in der Sammlung inspirieren die Kinder zu eigenen Wasserbildern.

Anmeldung erforderlich bis 18.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.