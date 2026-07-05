„Was? Wasser! Am wässrigsten?! – Woher kommt das Wassereis?“

In der vierteiligen Reihe der Museums-Sommerferienwerkstatt mit Experimenten, Kunst und spannenden Geschichten dreht sich alles um das nasse Gut:

Was lebt im Wasser, wie wurde dieses genutzt, und was macht Wasser mit und in der Kunst? Wer an mindestens drei Ferienwerkstätten der Reihe teilnimmt, bekommt eine Überraschung.

Wasser ist ein lebenswichtiges Element für den Menschen. Doch wie wurde Wasser früher genutzt, transportiert und konserviert? Auf einer spannenden Reise durch die Vergangenheit geht es von der Eiszeit bis zum ersten Speiseeis. Zum Schluss wird ein kleines Experiment aus wenigen Zutaten, einer Prise Geschichte und Wasser hergestellt: Wer möchte, darf probieren.

Anmeldung erforderlich bis 11.08., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.