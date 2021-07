× Erweitern Kulturzentrum franz.K

Wo nur als wertvoll gilt, was gerade verwertbar erscheint, dort fehlt es an Wertschätzung. Das betrifft den unschätzbaren Wert jedes einzelnen Menschen und den unschätzbaren Wert des Lebens insgesamt.

Darum stellen wir Fragen in den Raum: Was zählt eigentlich wirklich? Wie wäre wohl eine Geschichte, die davon erzählt? Wie wäre es mit unserer eigenen Geschichte? Wie gestalten wir unsere Welt in der Welt? Was brauchen wir für eine gute Zukunft? Wie bekommen wir Zugang zu diesen Dingen? Wie (er)finden wir ein wertschätzendes Umfeld? Wie baut man eigentlich eine Wertschätzerei? ...

„Was zählt? – Eine Frage steht im Raum“ ist ein Projekt der Agentur für unschätzbare Werte in Zusammenarbeit mit vielen Bündnispartner*innen und wird gefördert vom Fonds Soziokultur.