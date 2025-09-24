„Wasser – Bis zum Horizont und weiter“

Sammlung Würth

Vernissage: 23.9. 19 Uhr, Einführung: Sylvia Weber

Das Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Es bestimmt das Klima unseres Planeten Erde. Seit Urzeiten fasziniert das Element den Menschen und hat sich auch in seinem Kunstschaffen niedergeschlagen. Die Ausstellung folgt einigen interessanten Strategien, die Künstlerinnen und Künstler entwickelt haben, um die Welt des fließenden, stets bewegten Elements sichtbar zu machen. Von antiken Schöpfungsmythen über den Sehnsuchtsort am Meer bis hin zu abstrakten Nahaufnahmen reicht die Vielfalt der rund 30 künstlerischen Perspektiven aus der Sammlung Würth, die Macht und Anziehungskraft des Wassers anschaulich machen.

Künstlerinnen und Künstler der Ausstellung:

Charlotte Berend-Corinth, Tomasz Ciecierski, Lotte Copi, Elger Esser, Rainer Fetting, Roj Friberg, HAP Grieshaber, Dieter Hacker, Anne Hausner, Ken Kiff, Mimmo Paladino, Dieter Roth, Günther Uecker, Gabriel Vormstein

Öffnungszeiten: Mo-Do 10-18 Uhr und Fr 10-16 Uhr (Anmeldung empfohlen unter: 0711239250 oder info.stuttgart@institutfrancais.de)