„Wasser Oho! Staunen und Spaß rund ums Wasser“

Wasser ist überall – in Wolken, Flüssen, Meeren und sogar in uns selbst. Es ist ein echtes Naturwunder und für alles Leben auf der Erde unverzichtbar. Die Kinder tauchen buchstäblich ins faszinierende Element Wasser ein.

Sie erforschen, warum Wasser blau ist, wie das Wasser auf die Erde kam und wo es heute (ver-)schwindet. Wie sollten wir in Zukunft mit Wasser umgehen? Im Anschluss bauen die Teilnehmenden ein Boot mit eigenem Antrieb und testen, ob es auch wirklich schwimmt.

Anmeldung erforderlich bis 30.07., 12 Uhr, unter 07131 56-2295 oder museum.buchungen@heilbronn.de

Bitte geben Sie den Titel und das Datum der Veranstaltung, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, sowie die Namen und Alter der teilnehmenden Kinder an.