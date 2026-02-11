„Waterwheel“ – Remembering Ralph Towner

Am 18. Januar 2018 verstarb mit Ralph Towner einer der faszinierendsten und außergewöhnlichsten Gitarristen des Jazz.

weimal stand er auf den Bühnen des Jazzfestival Esslingen – mit dem Pablo Held Trio sowie solo. Wir wollen diesen großartigen Musiker und sein umfangreiches Kompositionswerk mit einem einmaligen Konzert würdigen. Dazu haben wir mit dem Schlagzeuger Mark Walker und dem Bassisten Paolino Dalla Porta zwei langjährige Mitglieder von Towners Band „Oregon“ eingeladen. Hinzu kommen Towners langjährige Weggefährtin und Sängerin Maria Pia De Vito sowie mit dem Pianisten Marcin Wasilewski und dem Saxophonisten Trygve Seim zwei herausragende Protagonisten von Towners Label ECM. Dabei kommen ausschließlich Kompositionen Ralph Towners zur Aufführung.

Den Abend einläuten wird Gitarrist Wolfgang Muthspiel, der zusammen mit Slava Grigoryan und Ralph Towner das legendäre Gitarrentrio MGT bildete und seinen Freund mit einem Soloauftritt ehren wird.