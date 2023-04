„We are the World“ - Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg

„We are the World“ – Unter diesem Motto findet ein Benefizkonzert zugunsten der Nord- und Südstadtkids mit dem Landespolizeiorchester Baden-Württemberg am 12.05.2023 um 19 Uhr in der Kilianskirche statt.

Der stellvertretende Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl ist seit vielen Jahren mit den Nord- und Südstadtkids verbunden und konnte das Landespolizeiorchester für das Konzert gewinnen.

Nordstadtkids bzw. Südstadtkids sind Einrichtungen der Mitternachtsmission des Kreisdiakonieverbandes Heilbronn.

Die Arbeit ist größtenteils spendenfinanziert und richtet sich als sozialmissionarische Arbeit in erster Linie an Kinder ab 6 Jahren, Jugendliche und junge Volljährige aus der Südstadt Heilbronns.

Die meisten von ihnen haben eine Migrationsgeschichte oder einen Fluchthintergrund. Manche kommen aus herausfordernden Familienverhältnissen, suchen nach Aufmerksamkeit und Zuwendung oder stecken in einem Kreislauf von Gewalt, Kriminalität und Sucht.

Die Sozialarbeiter/innen von Nord- und Südstadtkids, aber auch viele Ehrenamtliche, sind ihnen verlässliche Ansprechpartner/innen in Krisensituationen und im Alltag.

„Wir arbeiten mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Liebe und Klarheit mit dem Ziel, sie in Schule, Beruf und in die Gesellschaft zu integrieren“, sagt Marc Schmitz, Sozialarbeiter bei den Südstadtkids.

„Dass das Landespolizeiorchester zugunsten der Nord- und Südstadtkids spielt, ermutigt uns und die Kids nach drei sehr herausfordernden Corona-Jahren sehr und freut uns riesig!“.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten